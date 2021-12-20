Украина выплатит 5 тыс евро компенсации пожизненно осужденному за запрет общаться с окружающими

Европейский суд по правам человека признал нарушение статей Конвенции о защите прав человека по поводу запрета пыток и права на эффективное средство юридической защиты по делу пожизненно осужденного в Украине по фамилии Карпенко. Ему запрещали общаться с окружением.
Об этом говорится в соответствующем определении суда.
Как рассказали юристы Украинского хельсинского союза по правам человека, поддерживавшие жалобу заключенного, запрет на общение регулировал пункт 23 Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний от 2003 года. Согласно ему приговоренные к пожизненному заключению не могли устанавливать связи с лицами, которые содержатся в других камерах, а за нарушение можно было получить дисциплинарное взыскание.
2015 дискриминационную норму официально отменили, но администрация учреждения, где держали Карпенко, продолжила ограничивать его в общении. Так, за приветствие с другим заключенным на него наложили взыскание, которое он безрезультатно пытался обжаловать в национальных судах, дойдя таким образом в ЕСПЧ.
ЕСПЧ присудил Карпенко 5 тысяч евро компенсации морального вреда.
Напомним, что Украина входит в десяток стран Европы с наибольшим количеством осужденных: в тюрьмах и СИЗО в целом содержится более 50 тысяч человек.
Украина также является лидером среди 50 европейских стран по количеству пожизненно заключенных людей, не имеющих перспектив освобождения.
Об этом говорится в соответствующем определении суда.
Как рассказали юристы Украинского хельсинского союза по правам человека, поддерживавшие жалобу заключенного, запрет на общение регулировал пункт 23 Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний от 2003 года. Согласно ему приговоренные к пожизненному заключению не могли устанавливать связи с лицами, которые содержатся в других камерах, а за нарушение можно было получить дисциплинарное взыскание.
2015 дискриминационную норму официально отменили, но администрация учреждения, где держали Карпенко, продолжила ограничивать его в общении. Так, за приветствие с другим заключенным на него наложили взыскание, которое он безрезультатно пытался обжаловать в национальных судах, дойдя таким образом в ЕСПЧ.
ЕСПЧ присудил Карпенко 5 тысяч евро компенсации морального вреда.
Напомним, что Украина входит в десяток стран Европы с наибольшим количеством осужденных: в тюрьмах и СИЗО в целом содержится более 50 тысяч человек.
Украина также является лидером среди 50 европейских стран по количеству пожизненно заключенных людей, не имеющих перспектив освобождения.
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