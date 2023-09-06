Украина внесла компанию Alibaba в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны.
Об этом сообщили на сайте НАПК.
Отмечается, что компания до сих пор работает в россии, а также предоставляет свои платформы для продажи товаров, изготовленных из меди, вывезенной с украинских оккупированных территорий.
В россии наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, руководимая дочерней российской компанией из группы Alibaba ООО "Алибаба.КОМ (РУ)".
Владельцем ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на 2023 год компания продолжает вести дело в России, предоставляет международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО "Алибаба.КОМ(РУ)" за 2022 год составляет 16,3 млрд рублей (около $160 млн).
В апреле 2023-го агентство Reuters обнаружило, что китайская компания Quzhou Nova закупала по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму $7,4 млн у контролируемого россиянами Дебальцевского завода металлургического машиностроения. Свою закупку компания произвела с 8 октября 2022 по 24 марта 2023 года.
По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода производились через порт Новороссийск. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, продаваемые на платформах Alibaba.
НАПК также отмечает, что Alibaba прибегает и к цензуровке украинского контента на своих платформах, связанного с российской войной. В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время, пророссийские сообщения на платформе не удаляются.
Об этом сообщили на сайте НАПК.
Отмечается, что компания до сих пор работает в россии, а также предоставляет свои платформы для продажи товаров, изготовленных из меди, вывезенной с украинских оккупированных территорий.
В россии наибольшее распространение получила платформа онлайн-коммерции AliExpress, руководимая дочерней российской компанией из группы Alibaba ООО "Алибаба.КОМ (РУ)".
Владельцем ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на 2023 год компания продолжает вести дело в России, предоставляет международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО "Алибаба.КОМ(РУ)" за 2022 год составляет 16,3 млрд рублей (около $160 млн).
В апреле 2023-го агентство Reuters обнаружило, что китайская компания Quzhou Nova закупала по меньшей мере 3220 тонн медного сплава на общую сумму $7,4 млн у контролируемого россиянами Дебальцевского завода металлургического машиностроения. Свою закупку компания произвела с 8 октября 2022 по 24 марта 2023 года.
По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода производились через порт Новороссийск. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производит товары, продаваемые на платформах Alibaba.
НАПК также отмечает, что Alibaba прибегает и к цензуровке украинского контента на своих платформах, связанного с российской войной. В марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время, пророссийские сообщения на платформе не удаляются.
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