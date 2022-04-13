Украина усилила контроль на приграничных участках с Молдовой и Беларусью

Об этом заявил 12 апреля спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает пресс-служба ведомства.

"На границе с Молдовой (на участке с Приднестровьем) и на границе с Беларусью усилены меры безопасности, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Мы стоим вместе с ВСУ, другими составляющими силами безопасности и обороны и готовы к мерам в случае, если по этим направлениям попытаются вторгнуться враги", – сказал Демченко.