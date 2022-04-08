Украина уничтожила российских танков больше, чем у нескольких европейских стран на вооружении

С начала полномасштабного вторжения России в Украину воины ВСУ уничтожили 676 вражеских танков. Это больше, чем есть на вооружении некоторых европейских армий, отмечают в Минобороны Украины.
Для сравнения:
Для сравнения:
- Венгрия имеет на вооружении 176 танков;
- Чехия – 116 танков;
- Хорватия – 72 танка;
- Австрия – 52 танка;
- Словения – 44 танка;
- Словакия – 20 танков.
Шесть стран имеют 480 танков, а украинские воины уничтожили – 676 российских танков. Это сравнение только в танках, а есть огромное
количество сбитых самолетов, беспилотников, ракет и т.д.
Украина уже больше месяца успешно обороняется против огромной российской армии и защищает собой Европу от российского нашествия.
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