Украина уничтожила российских танков больше, чем у нескольких европейских стран на вооружении

18:28 06 апреля Киев, Украина





Для сравнения: С начала полномасштабного вторжения России в Украину воины ВСУ уничтожили 676 вражеских танков. Это больше, чем есть на вооружении некоторых европейских армий, отмечают в Минобороны Украины.Для сравнения:

Венгрия имеет на вооружении 176 танков;

Чехия – 116 танков;

Хорватия – 72 танка;

Австрия – 52 танка;

Словения – 44 танка;

Словакия – 20 танков.

Шесть стран имеют 480 танков, а украинские воины уничтожили – 676 российских танков. Это сравнение только в танках, а есть огромное

количество сбитых самолетов, беспилотников, ракет и т.д.

Украина уже больше месяца успешно обороняется против огромной российской армии и защищает собой Европу от российского нашествия.