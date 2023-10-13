Украина, Румыния и Германия ликвидировали канал контрабанды наркотиков из Ирана

12:43 13 октября Киев, Украина





По информации, предоставленной пресс-службой СБУ 13 октября, результатом многоэтапной операции стала не только блокировка незаконного канала, но и задержание организатора наркотрафика в Румынии.



Эта спецоперация началась в сентябре 2022 года и продолжалась более года. В начале ее осуществления, в Одессе, сотрудники СБУ и Национальной полиции Украины задержали двух иностранных наркокурьеров, которые пытались провести почти 186 килограммов иранского героина через Украину в Западную Европу. Чтобы скрыть контрабандные наркотики, преступники спрятали их в коробках с двойным дном, предназначенных для перевозки 16 тонн фиников. Сумма изъятого наркотика оценивается в 11 миллионов долларов по ценам черного рынка.



Двое арестованных курьеров были частью крупной транснациональной наркогруппировки. Для раскрытия организатора этой группировки, проживавшего в одной из стран Евросоюза, правоохранительные органы провели совместные операции и расследования с европейскими коллегами. Служба безопасности Украины (СБУ) и правоохранительные органы Румынии и Германии завершили обширную операцию по ликвидации масштабного канала контрабанды тяжелых наркотиков из Ирана в Евросоюз.По информации, предоставленной пресс-службой СБУ 13 октября, результатом многоэтапной операции стала не только блокировка незаконного канала, но и задержание организатора наркотрафика в Румынии.Эта спецоперация началась в сентябре 2022 года и продолжалась более года. В начале ее осуществления, в Одессе, сотрудники СБУ и Национальной полиции Украины задержали двух иностранных наркокурьеров, которые пытались провести почти 186 килограммов иранского героина через Украину в Западную Европу. Чтобы скрыть контрабандные наркотики, преступники спрятали их в коробках с двойным дном, предназначенных для перевозки 16 тонн фиников. Сумма изъятого наркотика оценивается в 11 миллионов долларов по ценам черного рынка.Двое арестованных курьеров были частью крупной транснациональной наркогруппировки. Для раскрытия организатора этой группировки, проживавшего в одной из стран Евросоюза, правоохранительные органы провели совместные операции и расследования с европейскими коллегами.

Благодаря этим усилиям удалось установить местонахождение главного организатора, задокументировать его преступную деятельность и задержать его. Следствие показало, что этот преступник разработал маршрут перевозки наркотиков морским путем через Одесский порт, а после его блокировки россией, воспользовался портами Румынии и перевозил наркотики в Украину сухопутным путем.



Следствие в Румынии продолжает работу над делом, связанным с задержанным организатором наркогруппировки. Курьерам, задержанным в Украине, предъявлены обвинения в контрабанде наркотических средств, и им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное ими преступление им грозит до 12 лет тюрьмы, а также конфискация имущества.