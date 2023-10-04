Украина разоблачила российскую агентурную сеть: арестованы трое агентов

10:23 04 октября Киев, Украина

В результате успешной операции Службы безопасности Украины задержаны агенты в Харькове и на Житомирщине, работавшие на российскую разведку.

В результате спецоперации задержаны три агента российской военной разведки, среди которых – гражданин россии. По указанию

оккупантов злоумышленники собирали информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны на территории обоих регионов.

Также они скрыто отслеживали данные о воздушных атаках россии на местные объекты критической и социальной инфраструктуры, а затем

направляли в ГРУ «отчеты» о возможных «прилетах».

Всю информацию агенты передавали находившемуся в Белгороде резиденту (старшему) вражеской группы. Им оказался негласный внештатный представитель 74-го разведывательного центра российской ГРУ.

Полученные данные он переправлял своему «куратору» – кадровому сотруднику военной разведки россии. Развединформация требовалась оккупантам для подготовки и осуществления прицельных ударов по украинским объектам.

Контрразведчики СБУ установили места нахождения российских агентов и задержали их в собственных помещениях.

По данным следствия, задержаны местные жители, которых российская военная разведка завербовала еще до начала полномасштабного

вторжения россии.

В поле зрения спецслужбы россии они попали во время неоднократных выездов на территорию россии, где их и завербовали.

После 24 февраля 2022 года российская разведка активировала своих агентов и перешла с ними на регулярные сеансы связи через мессенджер.



На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Пока они под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.