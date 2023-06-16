Украина продолжает занимать лидирующую позицию в мире по количеству кибератак

17:59 23 мая Киев, Украина

Украина долгое время оставалась на втором месте в мире после США по количеству кибератак, однако начиная с 14 января 2022 года (начало полномасштабного вторжения россии в украинское киберпространство) наша страна вышла на первое место и там остается.

Об этом сообщил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.

"Сейчас, чуть более чем за четыре месяца с начала года, было зафиксировано 700 инцидентов. Это примерно столько же, как и в прошлом году. Это свидетельствует о том, что интенсивность кибератак сохраняется. За первый квартал всего 549 инцидентов, а за апрель – 151. Если такая интенсивность сохранится, за год получим столько же, как и в прошлом году - около 2,2 тыс. инцидентов", - сказал он.

По словам замглавы Госспецсвязи, за весь 2022 год правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA зафиксировала около 7 тысяч инцидентов (с учетом тех, информация о которых поступала по данным разведки). В ручном режиме специалисты CERT-UA проработали 2194 инцидента в 2022 году.



Специалисты Госспецсвязи выделяют несколько фаз современной кибервойны:

первая – до полномасштабного вторжения 14 января 2022 года

вторая – в первый месяц войны

третья – период более сложных атак (в конце марта-начале апреля 2022 года), в течение которого произошло по меньшей мере три существенных кибератаки: на Укртелеком, МИД и на одну из компаний энергетического сектора, которую удалось предотвратить.