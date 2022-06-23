Украина объявила обвинение в госизмене 48 судьям из Крыма

14:40 23 июня Киев, Украина

Следователи направили в суд уже 48 обвинений в государственной измене в отношении украинских судей, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя.



Украинская прокуратура на 16 июня сообщила, что 47 из 48 обвиняемых будут судить заочно.



Кроме того, прокуратура АРК и Севастополя подозревает 175 судей из Крыма в госизмене.



Уголовные производства возбуждены, в частности, в отношении таких незаконных "судей" на полуострове: Евгения Борисенко, Максима Сыча , Надежды Школьной, Ольги Морозко, Марины Никищенко, Игоря Бражника, Игоря Янина, Андрея Кулишова, Анны Тимофеевой, Анны Редько, Ирины Кагитиной, Эдуарда Белоусова, Дениса Диденко, Ольги Гуриной, Любови Дяченко, Алексея Тихопоя, Андрея Кулишова, Сергея Иванова, Ирины Берещанской, Ирины Ерохиной и Эдуарда Пикуля.



Также в ведомстве сообщили, что Печерский районный суд Киева с февраля 2022 года не назначает дату нового заседания по делу экс-председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, обвиняемого в госизмене, из-за введенного в Украине военного положения.



Валерий Чернобук – единственный подозреваемый в госизмене судья из Крыма, находящийся в зоне досягаемости украинских правоохранительных органов. Прокуратура АРК и Севастополя направила обвинительное заключение в суд еще в октябре 2019 года. По состоянию на начало 2022 слушания дела находилось на стадии опроса свидетелей.