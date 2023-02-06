Украина национализовала активы подсанкционных российских олигархов на сумму 2 млрд грн

18:39 06 февраля Киев, Украина

По решению суда в госсобственность Украины переданы предприятия, принадлежавшие российским олигархам Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову. Стоимость переданного Украине имущества составляет не менее 2 млрд грн.

Об этом сообщает СБУ

"Решение суда касается Демуринского горно-обогатительного комбината, оптового производителя труб ООО ВСМПО Титан, компании по торговле металлами ООО Тай-Минералс и агрохолдинга Инвест Агро. Стоимость переданного Украине имущества составляет не менее 2 млрд гривен", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что Чемезов (председатель госкорпорации Ростех. – Ред.) и Шелков входят в ближайшее окружение военно-политического руководства рф. Они руководили украинскими предприятиями через российского монополиста по производству титана ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА.

"Эта компания входит в структуру военно-промышленного комплекса страны-агрессора и участвует в процессах производства вооружений для оккупационных группировок", - отметили в спецслужбе.

После начала войны Шелков и Чемезов хотели скрыть свою причастность к украинским активам. Они пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам в Днепропетровской и Сумской областях. Но сотрудники СБУ разоблачили сделки, своевременно их заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.