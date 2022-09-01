Украина испытала более тысячи кибератак за полгода полномасштабной войны

В течение шести месяцев полномасштабной войны Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зарегистрировала 1123 кибератаки.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
Чаще хакеры атаковали Правительство и местные органы власти. Также среди основных целей – коммерческие и финансовые учреждения, органы сектора безопасности и обороны, предприятия энергетического сектора, транспортной отрасли и телекоммуникации, то есть вся инфраструктура, работающая для жизнеобеспечения населения.
Среди наиболее распространенных методов кибератак: сбор злоумышленника информации, вредоносный программный код и вмешательство.
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