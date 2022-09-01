Украина испытала более тысячи кибератак за полгода полномасштабной войны

18:05 26 августа Киев, Украина

В течение шести месяцев полномасштабной войны Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зарегистрировала 1123 кибератаки.



Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

“Украинцы уже полгода мужественно дают отпор российским захватчикам, в феврале начавшим полномасштабную войну на территории нашей страны. Защищаемся не только на поле боя, но и успешно отбиваем атаки российских хакеров в киберпространстве”, – отмечает Госспецсвязи.

Чаще хакеры атаковали Правительство и местные органы власти. Также среди основных целей – коммерческие и финансовые учреждения, органы сектора безопасности и обороны, предприятия энергетического сектора, транспортной отрасли и телекоммуникации, то есть вся инфраструктура, работающая для жизнеобеспечения населения.



Среди наиболее распространенных методов кибератак: сбор злоумышленника информации, вредоносный программный код и вмешательство.