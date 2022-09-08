Украина будет заочно судить пророссийского блогера Подоляку за оправдание войны

15:06 08 сентября Киев, Украина

Национальная полиция и Сумская областная прокуратура передали в суд обвинительный акт против выехавшего в Москву в 2014 году, а после начала полномасштабной войны ставшего популярным пророссийским военным блогером , сумчанина Юрия Подоляки.

Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.

“В соцсетях, где он имеет миллионную аудиторию в россии, блогер называет себя главным спикером войны. Пока он распространяет информацию с территории государства-агрессора. По его словам, он помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар". Оправдывая поражения военных рф, он распространяет классические фейки российской пропаганды", – сообщает прокуратор.

Имя обвиняемого Офис генпрокурора не указывает, но сообщение иллюстрировано фотографией Подоляки.



Блогера будут заочно судить за распространение информации, содержащей оправдывание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.



Известно, что блогер стал набирать популярность на фоне беспорядков в Казахстане, а затем продолжил и после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В начале года в его Telegram-канале было 15 000 подписчиков, а сейчас – более 2,2 млн. На YouTube до блокировки у Подоляки было более 3,5 млн подписчиков.