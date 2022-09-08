Украина будет заочно судить пророссийского блогера Подоляку за оправдание войны

Национальная полиция и Сумская областная прокуратура передали в суд обвинительный акт против выехавшего в Москву в 2014 году, а после начала полномасштабной войны ставшего популярным пророссийским военным блогером, сумчанина Юрия Подоляки.
Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.
Имя обвиняемого Офис генпрокурора не указывает, но сообщение иллюстрировано фотографией Подоляки.
Блогера будут заочно судить за распространение информации, содержащей оправдывание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Известно, что блогер стал набирать популярность на фоне беспорядков в Казахстане, а затем продолжил и после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В начале года в его Telegram-канале было 15 000 подписчиков, а сейчас – более 2,2 млн. На YouTube до блокировки у Подоляки было более 3,5 млн подписчиков.
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