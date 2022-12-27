Украина арестовала имущество друга путина, олигарха Алишера Усманова

14:14 27 декабря Киев, Украина





Правоохранители обнаружили подпольные склады россии на территории нескольких морских портов, где хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды.



Сырье пытались нелегально переправить морскими судами на территорию россии, чтобы передать на потребности металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса.



В Офисе генерального прокурора говорят, что юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с российскими компаниями, аффилированными с Усмановым, задекларировало перемещение по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме "транзит" железной руды более чем на 1,3 миллиарда гривен.



Однако, чтобы не платить налоги и другие платежи, должностные лица компании Усманова использовали механизм так называемого прерванного транзита – продукцию незаконно сгружают посреди маршрута и в дальнейшем вводят в нелегальное обращение. Суд арестовал в Украине имущество российского олигарха Алишера Усманова почти на два миллиарда гривен, сообщили в СБУ Правоохранители обнаружили подпольные склады россии на территории нескольких морских портов, где хранили более 160 тысяч тонн украинской железной руды.Сырье пытались нелегально переправить морскими судами на территорию россии, чтобы передать на потребности металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса.В Офисе генерального прокурора говорят, что юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с российскими компаниями, аффилированными с Усмановым, задекларировало перемещение по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме "транзит" железной руды более чем на 1,3 миллиарда гривен.Однако, чтобы не платить налоги и другие платежи, должностные лица компании Усманова использовали механизм так называемого прерванного транзита – продукцию незаконно сгружают посреди маршрута и в дальнейшем вводят в нелегальное обращение.

“На самом деле они не преследовали цель вывоза руды за пределы Украины. Фактически должностные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствования – резидентам Украины, не уплачивая при этом таможенные платежи. Таким образом, государству нанесено более 118 млн грн ущерба”, – рассказывают следователи.

Досудебное расследование осуществляют по статье по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.



Арестованные средства планируется передать в АРМА.



После начала полномасштабного российского вторжения Усманов попал в санкционные списки США и Евросоюза. Ему запретили въезд в страны Евросоюза, а также "заморозили" все активы - яхты, частные самолеты, виллу и шесть компаний на сумму 66 миллионов евро.