Украденный у наркоторговца $1 млрд неизвестный хакер отдал властям США

09:56 07 ноября Киев, Украина

Наверное, образ легендарного Робина Гуда еще долго будет жить в сердцах романтиков. Даже тогда, когда романтики будут до мозга костей программистами. Интересный случай произошел не в Шервудском лесу, а в чаще электронной сети США.

Как сообщило издание Verge со ссылкой на Минюст США, неизвестный хакер, упоминаемый в официальных документах как "человек Х", 3 ноября согласился передать правительству США около 70 тыс. биткоинов, принадлежавших наркоторговцу Россу Ульбрихту.

По его данным, хакеру еще в 2012 или в 2013 году удалось взломать электронный кошелек, в котором хранились биткоины Ульбрихта, основателя крупнейшей сети по продаже наркотиков через интернет Silk Road.

В настоящее время Ульбрихт отбывает наказание в федеральной тюрьме США: два пожизненных срока лишения свободы плюс 40 лет. Ранее он пытался вернуть похищенную криптовалюту, отмечает издание.

Министерство юстиции США 5 ноября объявило об изъятии биткоинов из электронного кошелька основателя Silk Road в рамках гражданского дела о конфискации.

Как сообщалось ранее, голландский хакер взломал аккаунт президента США Дональда Трампа в соцсети Twitter, с пятой попытки подобрав нужный пароль.