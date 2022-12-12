Украденное детство: в Мариуполе оккупанты ищут новых родителей мальчику, потому что родные оказались "неблагонадежными"

14:46 12 декабря Киев, Украина





Об этом



Ролик с мальчиком, которого автор называет Василий, пользовательница Тик-Ток Елена Малай выложила 11 декабря. Первая публикация на ее странице в этой соцсети появилась еще в 2020 году. В профиле в фейсбуке пользователь с таким же именем и похожими фотографиями указала, что является свадебным фотографом. Во временно оккупированном Мариуполе захватчики отобрали у родителей ребенка и теперь ищут ему новых. Оккупанты говорят, что родные мальчика оказались "неблагонадежными", а мариупольские чиновники уверены, что родители ребенка не прошли так называемую фильтрацию россиян.Об этом рассказывает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.Ролик с мальчиком, которого автор называет Василий, пользовательница Тик-Ток Елена Малай выложила 11 декабря. Первая публикация на ее странице в этой соцсети появилась еще в 2020 году. В профиле в фейсбуке пользователь с таким же именем и похожими фотографиями указала, что является свадебным фотографом.

“Мальчик Вася. Живет в больнице… иди сюда, Вася! Его забрали от неблагонадежных родителей. Какой хороший, может кому-то нужен такой хороший ребенок? С голубыми глазами. Ты хочешь новых родителей? Тааак, мой мальчик», – говорит женщина в ролике.

В открытых источниках информации об Елене Малай, которая была бы причастна к оккупационной администрации Мариуполя, нет, но женщина активно предлагает в комментариях к собственному сообщению усыновить мальчика.



Она утверждает, что он находится в поселке городского типа Володарское – административный центр Никольской поселковой общины.



Об этом она рассказала в ответе на вопрос пользователя с ником “user8716169545880” относительно того, как можно усыновить Василия. Желающий забрать ребенка, если верить данным в его профиле, живет в Екатеринбурге и Алматы. Женщина публикует много пропагандистских видео, а один из роликов, которые она выложила, – это песня исполнителя Олега Газманова, занесенного в список угроз украинской нацбезопасности.

"По мне, это второй гимн россии", - считает она.

Малай не объясняет, что означает термин "неблагонадежные", который она использовала для родных родителей Василия. Однако Петр Андрющенко говорит, что "неблагонадежными" россияне называют тех, кто не прошел фильтрацию.

“Вася пока просто живет в больнице, но за информацию от наших врачей – бригада людоедов по российскому усыновлению уже в пути. На наших глазах еще один ребенок лишится Родины, опеки, родителей из-за бесчеловечности оккупантов", – рассказывает чиновник.

Правозащитники уже фиксировали случаи, когда российские военные разлучали детей с родителями после прохождения так называемой "фильтрации". Это нарушение международного гуманитарного права.