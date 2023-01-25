Уклонисту не помогли выехать ни взятка, ни "липовые" документы

15:33 25 января Киев, Украина

Пограничники Волынского отряда задокументировали факт попытки пересечь государственную границу за взятку. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Женщина вместе с мужчиной и малолетним ребенком ехала в Польшу через пункт пропуска Устилуг. Во время проверки документов, дающих право на выезд за границу 44-летнему дончанину, у инспектора возникли сомнения в законности их получения. О возможном использовании этим лицом "липовых" бумаг об опекунстве пограничников заранее проинформировали офицеры внутренней и собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Во время проведения дополнительного контроля жена решила "помочь" мужу и попыталась уладить дело с помощью взятки в 1800 долларов США.

Инспектор от предложенных денег отказалась и вызвала полицию.

На Закарпатье задержали уклонистов и несовершеннолетнего переправщика.