Уголовное дело в Запорожье: мошенничество с продажей стройматериалов на OLX

В Запорожье возбудили уголовное дело и направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, участвовавших в мошенничестве с продажей стройматериалов на платформе "OLX".
Об этом сообщила Вознесеновская окружная прокуратура.
По данным следствия, один из жителей Запорожья, имеющий ранее судимость, организовал мошенническую схему, предлагая на продажу несуществующие товары через интернет. В процессе преступной деятельности он привлек еще двух жителей города.
Мошенники действовали по предварительно согласованной схеме. Они размещали фейковые объявления на популярной платформе "OLX", представляясь представителями известной украинской строительной компании. После получения предоплаты они прекращали связь с покупателями. В результате этой аферы, интернет-мошенники обманули 17 человек из разных регионов Украины и присвоили средства потерпевших на общую сумму более 100 тысяч гривен.
Один из организаторов и один из участников преступной группы были задержаны и им была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей. Сообщнице по решению суда был назначен домашний арест.
Об этом сообщила Вознесеновская окружная прокуратура.
По данным следствия, один из жителей Запорожья, имеющий ранее судимость, организовал мошенническую схему, предлагая на продажу несуществующие товары через интернет. В процессе преступной деятельности он привлек еще двух жителей города.
Мошенники действовали по предварительно согласованной схеме. Они размещали фейковые объявления на популярной платформе "OLX", представляясь представителями известной украинской строительной компании. После получения предоплаты они прекращали связь с покупателями. В результате этой аферы, интернет-мошенники обманули 17 человек из разных регионов Украины и присвоили средства потерпевших на общую сумму более 100 тысяч гривен.
Один из организаторов и один из участников преступной группы были задержаны и им была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей. Сообщнице по решению суда был назначен домашний арест.
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