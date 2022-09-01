Угольные шахты, захваченные сепаратистами в 2014 году, оказались на грани закрытия

10:00 09 августа Киев, Украина

Угольная отрасль в городах Луганской области, захваченных россией в 2014 году, на грани катастрофы. В шахтах нехватка рабочей силы из-за принудительной мобилизации, что грозит их закрытием.

Об этом сегодня, 9 августа, сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, речь идет о предприятиях угольной отрасли, в частности, в городах Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Должанск (Свердловск).

"Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка — еще один шаг к полной остановке предприятий. Людей не хватает. Все знают, что с фронта не возвращаются, поэтому овладевают новыми специальности, работают по совместительству, выходят в дополнительные смены. Шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий", — рассказал Гайдай.

Глава Луганской области также сообщил, что на работу на эти шахты начали приглашать мужчин из соседних областей рф, и назвал ситуацию катастрофической.