Угольные шахты, захваченные сепаратистами в 2014 году, оказались на грани закрытия

Угольная отрасль в городах Луганской области, захваченных россией в 2014 году, на грани катастрофы. В шахтах нехватка рабочей силы из-за принудительной мобилизации, что грозит их закрытием.
Об этом сегодня, 9 августа, сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, речь идет о предприятиях угольной отрасли, в частности, в городах Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Должанск (Свердловск).
По его словам, речь идет о предприятиях угольной отрасли, в частности, в городах Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Должанск (Свердловск).
Глава Луганской области также сообщил, что на работу на эти шахты начали приглашать мужчин из соседних областей рф, и назвал ситуацию катастрофической.
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