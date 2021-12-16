Угнал такси: полиция задержала несовершеннолетнего

Сотрудники Тернопольского районного управления полиции подозревают 17-летнего жителя Чертковского района в незаконном завладении транспортным средством. Несовершеннолетнему приглянулся автомобиль, на котором его знакомый предоставляет услуги такси.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

По словам заявителя, юного злоумышленника он знает всего несколько дней. Парень жаловался, что попал в неприятную ситуацию, и житель Тернополя пустил его пожить в арендуемую квартиру. В какой-то день, вернувшись из ночной смены, житель Тернополя крепко заснул, а когда проснулся, то не застал в доме своего знакомого. Юноша ушел, прихватив с собой ключи от автомобиля.

Полицейские разыскали похитителя в Чортковском районе, откуда он родом. Автомобиль изъяли. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством, нанесшее значительный материальный ущерб) Уголовному кодексу. За совершенное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.