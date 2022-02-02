Уганда: мужчина принес в парламент пакет с головой ребенка

20:24 15 Сентябрь Киев, Украина

Правоохранительные органы Уганды задержали 22-летнего парня, он пытался пройти в здание правительства с пакетом, в котором находилась отрубленная голова ребенка.



По данным экспертизы, голова принадлежала ребенку в возрасте от пяти до семи лет. Недавно в соседнем городе сообщили об исчезновении ребенка.



Одна из парламентских групп Уганды убеждена, что кровавый пакет задержанный хотел передать спикеру парламента, однако она отказалась комментировать страшную ситуацию.



В Уганде уже более 20 лет распространена практика похищения и расчленение малолетних детей: части тела были важной составляющей в проведении магических таинств и ритуалов.



В частности, есть поверье, согласно которому закопанная голова ребенка в фундаменте того или иного здания приносила успех и большие деньги его владельцам.



Несмотря на запрет проводить жертвоприношения в Уганде, во многих населенных пунктах страны до сих пор встречаются такие случаи.