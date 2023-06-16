Удары авиации, РСЗО и БПЛА по Запорожской области

11:14 20 мая Киев, Украина

Прифронтовые населенные пункты на Запорожье продолжают страдать от российских обстрелов. Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, в течение суток в результате российских обстрелов в Запорожской области ранения получили девять мирных жителей.

По его словам, во время авиаудара по Малой Токмачке пострадал 42-летний местный житель. Сейчас его состояние тяжелое.

Также ночью оккупанты попали из РСЗО в жилые дома в Таврическом. Ранены две женщины 40 и 44 лет, 18-летняя девушка и 14-летний парень.

А в Верхней Терсе во время ночных обстрелов пострадали мужчины 35, 55 и 58 лет и 39-летняя женщина.

Как сообщают в ОВА, россияне за сутки нанесли 92 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Войска рф били авиацией по Полтавке и Малой Токмачке, нанесли семь ударов с РСЗО по Таврическому, Новоданиловке, Волшебному, Верхней Терсе, трижды атаковали из БПЛА Новоандреевку, Ольговское и 80 раз применили артиллерию по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Каменскому, Белогорью, Красной Кринице, Малиновке и другим селам.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киевщину. Однако силы ПВО уничтожили все вражеские цели.