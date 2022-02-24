Удар российской ракеты в жилой дом в Чугуеве: погиб ребенок

Утренние обстрелы напугали спящих украинцев. Как утверждает Путин, удары российских ракет были направлены точечно на военные объекты. Но надеяться на точность российских стрелков не приходится. Вспомним «случайное» попадание в мирный Боинг.
При обстреле российскими ракетами Чугуевского аэродрома в Харьковской области случилось то же самое. Обстрел привел к жертвам среди гражданского населения. Как сообщила пресс-служба ГСЧС, ракета попала в многоэтажку. Пожарные борются с огнем.
К горящему дому приехало три машины для тушения пожара, скорая медицинская помощи и автолестница. Пожар охватил балконы на 2-3-м этажах и квартиру на 4-м. огонь охватил примерно 100 кв метров.
По словам спасателей, из пострадавшего от взрыва дома были эвакуированы 15 жильцов. Среди них были раненые, которым оказали медицинскую помощь. К сожалению, погиб несовершеннолетний мальчик. К 09:50 огонь был локализован.
Напомним, что по Чугуеву российские военные били ракетами Смерч.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии