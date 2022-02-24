Удар российской ракеты в жилой дом в Чугуеве: погиб ребенок

13:29 24 Февраль Киев, Украина

Утренние обстрелы напугали спящих украинцев. Как утверждает Путин, удары российских ракет были направлены точечно на военные объекты. Но надеяться на точность российских стрелков не приходится. Вспомним «случайное» попадание в мирный Боинг.

При обстреле российскими ракетами Чугуевского аэродрома в Харьковской области случилось то же самое. Обстрел привел к жертвам среди гражданского населения. Как сообщила пресс-служба ГСЧС, ракета попала в многоэтажку. Пожарные борются с огнем.

"24 февраля в 08:23 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. №157. Он возник в результате вражеских обстрелов", - сказано в сообщении.

К горящему дому приехало три машины для тушения пожара, скорая медицинская помощи и автолестница. Пожар охватил балконы на 2-3-м этажах и квартиру на 4-м. огонь охватил примерно 100 кв метров.

По словам спасателей, из пострадавшего от взрыва дома были эвакуированы 15 жильцов. Среди них были раненые, которым оказали медицинскую помощь. К сожалению, погиб несовершеннолетний мальчик. К 09:50 огонь был локализован.

Напомним, что по Чугуеву российские военные били ракетами Смерч.