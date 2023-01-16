Удар по жилому дому в Днепре: число жертв увеличилось до 35

09:37 16 января Киев, Украина

По состоянию на утро 16 января из под завалов многоэтажного дома в Днепре достали тела 35 человек, из них 2 детей. Спасены 39 человек, из них 6 детей. Травмированы 75 человек, из них 14 детей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

«Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается», - добавил Резниченко.

По его словам, спасательно-поисковая операция длится уже 40 часов.

С места попадания ракеты вывезли уже 7400 тонн разрушенных конструкций, на месте происшествия работают 14 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости.

Примечательно, что крупнейшие российские госагентства не опубликовали ни одной новости об ударе, разрушениях и гибели людей в Днепре. Минобороны рф в своей сводке рассказало о ракетном ударе, утверждая, что войска "поразили систему военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики". Официальный представитель ведомства игорь конашенков также не упомянул о гибели людей.