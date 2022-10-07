Удар по Запорожью: увеличилось количество жертв обстрела

В Запорожье продолжаются аварийно-спасательные работы на местах разрушенных жилых домов. Из-под завалов удалось спасти 21 человека. Также известно о по меньшей мере 12 погибших. Еще 13 человек оказались в больнице.
Об этом сообщили в ГСЧС и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Спасатели вторые сутки, не прекращая работы ночью, совместно с коммунальными службами продолжают разбирать конструкции на местах ракетных ударов.
К ним присоединились около сотни добровольцев, которые раньше проходили обучение как члены добровольных формирований гражданской
Спасатели вторые сутки, не прекращая работы ночью, совместно с коммунальными службами продолжают разбирать конструкции на местах ракетных ударов.
К ним присоединились около сотни добровольцев, которые раньше проходили обучение как члены добровольных формирований гражданской
защиты.
Местные власти призывают горожан приобщиться к ликвидации последствий вражеских прилетов. 7 октября неравнодушные могли пройти специальный инструктаж от гсчсников около Фонтана жизни на площади Маяковского.
В поврежденных домах, где уже есть такая возможность, коммунальщики продолжают остеклять окна или “закрывают” их плитами OSB и пленкой.
Напомним, 6 октября оккупанты нанесли удар по жилим домам в центре Запорожья. 7 октября город атаковали вражеские беспилотники.
Напомним, 6 октября оккупанты нанесли удар по жилим домам в центре Запорожья. 7 октября город атаковали вражеские беспилотники.
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