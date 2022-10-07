Удар по Запорожью: увеличилось количество жертв обстрела

17:23 07 октября Киев, Украина

Запорожье продолжаются аварийно-спасательные работы на местах разрушенных жилых домов. Из-под завалов удалось спасти 21 человека. Также известно о по меньшей мере 12 погибших. Еще 13 человек оказались в больнице.

Об этом сообщили в ГСЧС и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.



Спасатели вторые сутки, не прекращая работы ночью, совместно с коммунальными службами продолжают разбирать конструкции на местах ракетных ударов.



К ним присоединились около сотни добровольцев, которые раньше проходили обучение как члены добровольных формирований гражданской

защиты.

Местные власти призывают горожан приобщиться к ликвидации последствий вражеских прилетов. 7 октября неравнодушные могли пройти специальный инструктаж от гсчсников около Фонтана жизни на площади Маяковского.