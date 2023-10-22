Удар по терминалу Новой почты под Харьковом: число раненых выросло

08:02 22 октября Киев, Украина

Очередной ракетный удар россиян по мирному объекту. Это не был военный объект, это даже не промышленное или энергетическое предприятие. Целью российской армии стало предприятие Новой почты под Харьковом.

Все 6 погибших и 16 пострадавших в результате удара оккупантов по терминалу Новой почты являются работниками предприятия. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что терминал находится в селе Коротичи, близ Харькова. Сообщение об обстреле поступило около 22:20, в отделении Новой почты возник пожар и возгорание грузового автомобиля.

"Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до. Пока всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - отметили в компании, добавив, что находятся на связи с больницами и семьями пострадавших.

По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находились более 20 человек, из них 6 человек погибли и 16 ранены. Среди пострадавших – мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.

"Специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших", - отметили в полиции.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Тем временем, в Новой почте объявили воскресенье днем траура.