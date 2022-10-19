Удар по Кривому Рогу: разрушен объект энергетической инфраструктуры

08:51 19 октября Киев, Украина

В результате ракетного обстрела Криворожского района Днепропетровщины, был разрушен объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава Криворожского РОА Александр Вилкул, 19 октября.

"Из-за попадания во время последней воздушной тревоги без электроэнергии многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге", - написал Вилкул.

Он отметил, что сейчас на месте происшествия работают энергетики.