Удар по Кривому Рогу: разрушен объект энергетической инфраструктуры
08:51 19 октября Киев, Украина
В результате ракетного обстрела Криворожского района Днепропетровщины, был разрушен объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава Криворожского РОА Александр Вилкул, 19 октября.
"Из-за попадания во время последней воздушной тревоги без электроэнергии многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге", - написал Вилкул.
Он отметил, что сейчас на месте происшествия работают энергетики.
"Если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульке будет организован подвоз воды. Будем пытаться задействовать альтернативные схемы электропитания", - заявил глава РВА, добавив, что на это нужно время.
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