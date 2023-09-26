Удар по Кривому Рогу: повреждены дома и инфраструктура

11:00 26 сентября Киев, Украина

Утром 26 сентября, российские оккупанты атаковали одно из предприятий в Кривом Роге, как сообщили председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак и председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своих каналах в Telegram.

"Утро началось со взрыва в Кривом Роге на одном из предприятий города. Мы собираем информацию и уточняем события", - написал Лысак.

Лукашук подтвердил, что на момент его сообщения о пострадавших и разрушениях на предприятии не было информации.



Лысак также уточнил, что ночью произошли три обстрела Никопольщины российской артиллерией. Под обстрел попали районный центр, а также Мировская и Червоногригорьевская громады.



В результате атаки повреждены три частных дома, две хозяйственные постройки и разбито 40 солнечных панелей. Один неподдерживаемый объект и линии электропередач также были повреждены. Однако, по сообщению Лысака, не было информации о пострадавших среди граждан.