Удар по Кривому Рогу: повреждены более 20 жилых домов и энергетическая инфраструктура

09:26 22 августа Киев, Украина

Оккупанты рано утром 22 августа нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Повреждены более 20 частных домов и энергетическая инфраструктура.



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лисак.



По предварительной информации, в результате обстрела пострадал 1 человек. Мужчине оказали помощь, он будет лечиться амбулаторно.



В Синельниковском районе ночью российская армия атаковала беспилотником частное предприятие. Произошел пожар, но спасателям удалось его потушить. Обошлось без погибших и раненых.



Еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. Информация уточняется.



Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение на них уже восстановлено. Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск электричеством.



На данный момент частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.