Удар по Краматорску: число погибших возросло до восьми, среди них — трое детей

Вчера вечером, рашисты обстреляли центр Краматорска в Донецкой области ракетами Искандер, попали вблизи кафе и магазинов, где было много людей.
В эпицентре взрыва оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие здания, в которых вылетели окна, стекла и двери. В результате попадания возник пожар.
По состоянию на 7 утра 28 июня продолжаются поисковые работы. Пока известно о 8 погибших и 56 раненых, сообщили в МВД.
В МВД добавляют, что под завалами могут находиться люди, поэтому поисковые работы продолжаются. Работают спасатели, полицейские
парамедики, взрывотехники, психологи, следователи и криминалисты.
В ГСЧС сообщили, что среди погибших два ребенка 2008 года рождения и один 2011.
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