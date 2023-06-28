Удар по Краматорску: число погибших возросло до восьми, среди них — трое детей

08:48 28 июня Киев, Украина

Вчера вечером, рашисты обстреляли центр Краматорска в Донецкой области ракетами Искандер, попали вблизи кафе и магазинов, где было много людей.

В эпицентре взрыва оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие здания, в которых вылетели окна, стекла и двери. В результате попадания возник пожар.

По состоянию на 7 утра 28 июня продолжаются поисковые работы. Пока известно о 8 погибших и 56 раненых, сообщили в МВД.

"В Краматорске продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 известно о 8 погибших, из них трое детей. Еще 56 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

В МВД добавляют, что под завалами могут находиться люди, поэтому поисковые работы продолжаются. Работают спасатели, полицейские

парамедики, взрывотехники, психологи, следователи и криминалисты.

В ГСЧС сообщили, что среди погибших два ребенка 2008 года рождения и один 2011.