Удар по Харькову: в результате удара по жилому дому один человек погиб

07:37 30 января Киев, Украина

Три человека пострадали и один погиб в результате удара рашистов по жилому дому в центре Харькова . Об этом в ночью 30 января, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По состоянию на сейчас известно, что в результате удара пострадало три человека. Спасательные работы продолжаются", - написал Синегубов.

Мэр Харькова уточнил, что также есть одна жертва.

"Предварительно в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали", - написал Терехов.



Тем временем в соцсетях появились фото с места происшествия. Сообщается, что ракета попала в крышу, судя по фото, четырехэтажного жилого дома. По меньшей мере несколько квартир на верхнем этаже разрушены и охвачены пламенем.

Ранее, захватчики вечером в воскресенье, 29 января, нанесли удары по Харькову и области.

"Зафиксировано попадание вражеской ракеты в жилой дом в центре города. Киевский р-н. Предварительно ракетой С-300. На месте работают все экстренные службы", - сообщил Синегубов.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на месте начался пожар.