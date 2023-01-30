Удар по Харькову: в результате удара по жилому дому один человек погиб

Три человека пострадали и один погиб в результате удара рашистов по жилому дому в центре Харькова. Об этом в ночью 30 января, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Мэр Харькова уточнил, что также есть одна жертва.
Тем временем в соцсетях появились фото с места происшествия. Сообщается, что ракета попала в крышу, судя по фото, четырехэтажного жилого дома. По меньшей мере несколько квартир на верхнем этаже разрушены и охвачены пламенем.
Ранее, захватчики вечером в воскресенье, 29 января, нанесли удары по Харькову и области.
В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на месте начался пожар.
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