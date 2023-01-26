Удар по Днепру: вражеский БПЛА ударил по промышленному предприятию

Ночью 26 января, в Днепропетровской области российский беспилотник нанес удар по промышленному предприятию.
Об этом в ночь на четверг, 26 января, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Об этом в ночь на четверг, 26 января, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Перед этим Лукашук сообщал, что в воздушном пространстве области еще есть "шахеды".
Местные паблики вечером сообщали о двух взрывах в Днепре.
Местные паблики вечером сообщали о двух взрывах в Днепре.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии