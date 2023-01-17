Удар по Днепру: окончена поисково-спасательная операция

"44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших - пятеро детей. Младшему мальчику не было и года. 39 человек спасены. Поисково-спасательная операция завершена. Спасибо спасателям, врачам, полицейским, коммунальщикам, волонтерам... Спасибо главе города Борису Филатову, его заместителям и всей мэрии Днепра. Благодарю всех, кто эти долгие 69 часов боролся и помогал пострадавшим. И продолжает это делать. Вместе стойко проходим сверхтяжелое испытание. Соболезнования родным погибших", - написал Резниченко в официальном ТГ-канале.