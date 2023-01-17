Удар по Днепру: количество жертв увеличилось до 41, ранены 79 человек

10:45 17 января Киев, Украина

На утро 17 января спасатели разобрали 90% обломков разрушенного ракетой дома. В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка.

Всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).

Продолжается поисковая операция. Разыскиваются 25 жителей дома, которые на данный момент числятся пропавшими без вести. К работам привлечены более 520 человек и 140 единиц техники.



В разрушенном российскими войсками подъезде – 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – дети.



Весь дом без электричества, газа, без окон. Без жилья осталось более 1000 человек.





Какая дальнейшая судьба дома

Часть дома, пострадавшего из-за ракетного удара, потребует демонтажа. Об этом на месте происшествия заявил мэр Борис Филатов.