Удар по Днепру: количество жертв увеличилось до 41, ранены 79 человек

На утро 17 января спасатели разобрали 90% обломков разрушенного ракетой дома. В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка.
Всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей).
Продолжается поисковая операция. Разыскиваются 25 жителей дома, которые на данный момент числятся пропавшими без вести. К работам привлечены более 520 человек и 140 единиц техники.
В разрушенном российскими войсками подъезде – 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – дети.
Весь дом без электричества, газа, без окон. Без жилья осталось более 1000 человек.
В разрушенном российскими войсками подъезде – 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – дети.
Весь дом без электричества, газа, без окон. Без жилья осталось более 1000 человек.
Какая дальнейшая судьба дома
Часть дома, пострадавшего из-за ракетного удара, потребует демонтажа. Об этом на месте происшествия заявил мэр Борис Филатов.
Часть дома, пострадавшего из-за ракетного удара, потребует демонтажа. Об этом на месте происшествия заявил мэр Борис Филатов.
СБУ идентифицировала причастных к удару
Предварительно к совершению преступления причастны несколько десятков военнослужащих 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка рф.
Предварительно к совершению преступления причастны несколько десятков военнослужащих 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка рф.
Генштаб ВСУ сообщал, что удар по жилому дому в Днепре был нанесен противокорабельной ракетой X-22, эту информацию подтвердили и в британской разведке.
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