Удар по Днепропетровщине: 40 снарядов прилетело по трем общинам

08:56 15 декабря Киев, Украина

Ночью и утром 15 декабря войска рф из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Он уточнил, что под огнем находились три общины - Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская. Туда прилетели не менее 40 вражеских снарядов.

По предварительной информации, пострадавших нет.
 
"В Марганецкой общине есть разрушения частных домов и хозяйственных сооружений. Поврежден газопровод. В Красногригорьевской и Мировской общинах последствия атак уточняются", - подчеркнул Резниченко.