Удар по Днепропетровщине: 40 снарядов прилетело по трем общинам

Ночью и утром 15 декабря войска рф из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что под огнем находились три общины - Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская. Туда прилетели не менее 40 вражеских снарядов.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Он уточнил, что под огнем находились три общины - Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская. Туда прилетели не менее 40 вражеских снарядов.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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