Удар по Чонгарскому мосту: движение полностью перекрыто

Чонгарский мост, который связывает временно оккупированный Крым с материковой Украиной, подвергся атаке, в результате чего движение по мосту было полностью перекрыто.
Информацию об этом распространил ресурс "Крымский ветер" через свой канал в Телеграмме.
По сообщениям, по автомобильному мосту произошел удар, в результате чего автотранспорт не может проехать. Детали происшествия не разглашаются.
Были также опубликованы фотографии, демонстрирующие повреждения моста, полученные в результате атаки.
Кроме того, сообщается о том, что вблизи моста также были зафиксированы аналогичные инциденты.
Сергей Аксенов, так называемый "гауляйтер" Крыма, заявил в своем сообщении в Телеграмме, что не было пострадавших в результате атаки по Чонгарскому мосту.
Информацию об этом распространил ресурс "Крымский ветер" через свой канал в Телеграмме.
По сообщениям, по автомобильному мосту произошел удар, в результате чего автотранспорт не может проехать. Детали происшествия не разглашаются.
Были также опубликованы фотографии, демонстрирующие повреждения моста, полученные в результате атаки.
Кроме того, сообщается о том, что вблизи моста также были зафиксированы аналогичные инциденты.
Сергей Аксенов, так называемый "гауляйтер" Крыма, заявил в своем сообщении в Телеграмме, что не было пострадавших в результате атаки по Чонгарскому мосту.
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