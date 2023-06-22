Удар по Чонгарскому мосту: движение полностью перекрыто

10:15 22 июня Киев, Украина

Чонгарский мост, который связывает временно оккупированный Крым с материковой Украиной, подвергся атаке, в результате чего движение по мосту было полностью перекрыто.

Информацию об этом распространил ресурс "Крымский ветер" через свой канал в Телеграмме.

По сообщениям, по автомобильному мосту произошел удар, в результате чего автотранспорт не может проехать. Детали происшествия не разглашаются.

Были также опубликованы фотографии, демонстрирующие повреждения моста, полученные в результате атаки.

Кроме того, сообщается о том, что вблизи моста также были зафиксированы аналогичные инциденты.

Сергей Аксенов, так называемый "гауляйтер" Крыма, заявил в своем сообщении в Телеграмме, что не было пострадавших в результате атаки по Чонгарскому мосту.
 