Удар по 3 админзданиям и 7 жилым домам в Кривом Роге: один погибший и 55 раненых

14:56 08 сентября Киев, Украина

В результате удара российских войск по админзданию полиции в Кривом Роге один человек погиб и по меньшей мере 55 получили ранения. Об этом сообщили председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, глава МВД Игорь Клименко и глава Нацполиции Иван Выговский.

"Кривой Рог. Прилет по центру города. Разрушено одно из админзданий полиции. В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести", - сообщил Клименко.

Глава Нацполиции Иван Выговский уточнил, что очередной акт российского террора "унес жизнь вольнонаемного работника полиции охраны".



По данным Лысака, повреждены 3 админздания и 7 жилых домов, среди которых - многоэтажка. Пожар, который возник в гаражах, пока локализован.