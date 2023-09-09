Удар по 3 админзданиям и 7 жилым домам в Кривом Роге: один погибший и 55 раненых
14:56 08 сентября Киев, Украина
В результате удара
российских войск по админзданию полиции в Кривом Роге один человек погиб и по меньшей мере 55 получили ранения. Об этом сообщили председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, глава МВД Игорь Клименко и глава Нацполиции Иван Выговский.
"Кривой Рог. Прилет по центру города. Разрушено одно из админзданий полиции. В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы различной степени тяжести", - сообщил Клименко.
Глава Нацполиции Иван Выговский уточнил, что очередной акт российского террора "унес жизнь вольнонаемного работника полиции охраны".
По данным Лысака, повреждены 3 админздания и 7 жилых домов, среди которых - многоэтажка. Пожар, который возник в гаражах, пока локализован.
"В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. По состоянию на 13:30 известно о 55 пострадавших: 1 погибший и 54 раненых. Среди травмированных - 9 сотрудников полиции. Для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов. Вблизи места обстрела развернуты палатки, где специалисты оказывают психологическую помощь, и мобильные пункты приема заявлений от пострадавших", - добавил Клименко.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии