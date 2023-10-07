Удар кассетными снарядами по селу Беленькое Запорожской области, есть жертвы

11:28 07 октября Киев, Украина

Не прекращаются вражеские обстрелы прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Как сообщает Запорожская ОВА, сегодня, 7 октября, был нанесен удар из РСЗО по селу Беленькое Запорожского района. В результате этой атаки есть жертва и раненые.

Указано, что враг открыл огонь около 8:00 из реактивных систем залпового огня кассетными боеприпасами.

"В результате коварного вражеского удара повреждены частный дом и хозяйственные здания", – говорится в сообщении.

Из-за российской атаки погибла женщина. Еще два человека получили ранения.

За прошедшие сутки Запорожская область пережила 113 ударов. Россияне обстреляли 20 городов и сел. Во время артобстрела ранения получили два жителя Орехова – мужчины 35 и 82 лет. Они оперативно доставлены в лечебное учреждение.

Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, сегодня ночью россияне ударили ракетами Оникс по Одесской области. Четыре человека получили ранения. Зафиксировано попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и зернохранилище припортовой инфраструктуры.