Учительница из Краматорска "сливала" рашистам геолокации подразделений ВСУ

10:46 25 августа Киев, Украина

Учительница одного из лицеев в Краматорске передавала агрессору разведданные о дислокации Сил обороны в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ

По указанию российской военной разведки она собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом. Враг особенно интересовали данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения украинских защитников.



Полученные сведения предательница дистанционно передавала в ГРУ через «связного» из временно оккупированной части Луганской области. Им оказался близкий знакомый фигурантки, который сейчас находится в рядах подконтрольного агрессору «МНС ЛНР». Именно при его «помощи» российская спецслужба совершила вербовку учительницы.



По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе.



Злоумышленница передавала сведения через мессенджер в виде фото с привязкой к местности и электронными координатами. Для конспирации она подписала «связного» женским именем.



Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).



Суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.