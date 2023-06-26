Учебный процесс в университете им. Драгоманова в Киеве остановлен - ищут взрывчатку

В здании университета им. Драгоманова в столице работают бригады взрывотехников и кинологов, эвакуировано свыше 300 студентов. Причиной этому послужил звонок о минировании здания.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Сегодня утром в полицию поступила информация о заминировании здания на улице Пирогова в Шевченковском районе столицы. Для проверки информации на место происшествия немедленно выехали правоохранители и сотрудники других профильных служб.
Из помещения столичного вуза полицейские эвакуировали более 300 человек. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи со служебными собаками, которые проводят осмотр помещения и прилегающую территорию.
Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.
Сегодня утром в полицию поступила информация о заминировании здания на улице Пирогова в Шевченковском районе столицы. Для проверки информации на место происшествия немедленно выехали правоохранители и сотрудники других профильных служб.
Из помещения столичного вуза полицейские эвакуировали более 300 человек. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи со служебными собаками, которые проводят осмотр помещения и прилегающую территорию.
Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.
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