Участвовал в незаконных задержаниях украинских патриотов: СБУ задержала в Херсоне очередного коллаборанта

11:11 04 января Киев, Украина

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне мужчину, который во время оккупации города перешел на сторону российских оккупантов. Коллаборант добровольно согласился войти в состав "отдельного батальона патрульно-постовой службы" рф.

Об этом сообщает СБУ.
 
Сообщается, что житель областного центра во время захвата города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.
"За это ему предложили "должность" в созданном агрессором "управлении МВД по Херсону". Там он добровольно согласился войти в состав "отдельного батальона патрульно-постовой службы" россии", - отмечают в СБУ.
После назначения на псевдодолжность предатель получил от врага оружие и форму российского образца.
"Среди основных задач коллаборанта было осуществление охраны захваченных админпостроек, в которых рашисты обустроили местные оккупационные органы. Также участвовал в карательных рейдах против участников сопротивления. Во время таких "налетов" осуществлял незаконные задержания украинских патриотов и их доставку в российские застенки", - говорится в сообщении.
После освобождения Херсона коллаборант надеялся затеряться в городе и избежать правосудия, но сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали. У задержанного изъяли "удостоверение" фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности.

Фигурант уведомлен о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, и взят под стражу. Ему светит до 15 лет тюрьмы.