Участвовал в незаконных задержаниях украинских патриотов: СБУ задержала в Херсоне очередного коллаборанта

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне мужчину, который во время оккупации города перешел на сторону российских оккупантов. Коллаборант добровольно согласился войти в состав "отдельного батальона патрульно-постовой службы" рф.
Об этом сообщает СБУ.
Об этом сообщает СБУ.
Сообщается, что житель областного центра во время захвата города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.
После назначения на псевдодолжность предатель получил от врага оружие и форму российского образца.
После освобождения Херсона коллаборант надеялся затеряться в городе и избежать правосудия, но сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали. У задержанного изъяли "удостоверение" фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности.
Фигурант уведомлен о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, и взят под стражу. Ему светит до 15 лет тюрьмы.
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