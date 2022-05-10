Участники акции "СТОП локдаун!" собираются провести ночь на Майдане

Представители протестного движения "СТОП локдаун!" намерены провести ночь на Майдане незалежности.
Протестующие принесли с собой подушки и одеяла, собрали денег, чтобы купить еды.
Как сообщалось ранее, сегодня на Майдане незалежности собрались представители малого и среднего бизнеса, которые протестуют против запланированных правительством на январь карантинных ограничений работы. Целый день между ними и правоохранителями происходят стычки. Пострадали около 40 полицейских.
Вечером протестующие попытались поставить на Майдане палатки, но полиция не дала этого сделать, а поставленные палатки снесла. Во время столкновений ранения получили трое стражей порядка - в МВД сообщают, что на них напала "группа нетрезвых мужчин". В полиции начали дело о насилии в отношении работников правоохранительных органов.
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