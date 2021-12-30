Убивали ради наживы: полиция задержала банду «черных риелторов»

Участники преступной группировки находили среди жителей Харьковской области одиноких или малообеспеченных лиц, мошенническими методами завладевали их квартирами, а затем ликвидировали своих жертв.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции и прокуратуре Харьковской области.
Злоумышленники искали одиноких или неблагополучных людей. Впоследствии их спаивали алкоголем, похищали документы или держали в плену. После этого переписывали квартиры на других людей, продавали имущество, а жертв убивали.
В среду, 21 апреля, задержан организатор и 5 активных членов банды. Проведено почти 40 обысков, в ходе которых найдено оружие, деньги и много документов. Спасены люди, которых фигуранты насильно удерживали.
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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