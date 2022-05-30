Убитых в Мариуполе может быть больше
13:36 30 мая Киев, Украина
В Мариуполе уже похоронили 21 тысячу тел мирных жителей.
Оккупанты могли убить в Мариуполе более 22 тысяч человек, по оценкам местных властей, россияне
уже похоронили в братских могилах 16 тысяч человек, еще 5 тысяч похоронили коммунальщики к середине марта.
"Оценка убитых российской армией гражданских может существенно увеличиться.
На Старокрымском кладбище в течение месяца появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.
Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев
– возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное.
Еще около 5 тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта" , - Мариупольский горсовет.
Отмечается, что под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел.
По словам городского головы Вадима Бойченко, жертв в Мариуполе может быть более 22 тысяч.
"Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи, но все больше фактов говорит, что последствия преступления рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как ужасное положение местного населения в оккупации" - Вадим Бойченко.
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