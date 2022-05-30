Убитых в Мариуполе может быть больше

13:36 30 мая Киев, Украина

В Мариуполе уже похоронили 21 тысячу тел мирных жителей.

Оккупанты могли убить в Мариуполе более 22 тысяч человек, по оценкам местных властей, россияне уже похоронили в братских могилах 16 тысяч человек, еще 5 тысяч похоронили коммунальщики к середине марта.





На Старокрымском кладбище в течение месяца появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.



Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч



Еще около 5 тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта" , - Мариупольский горсовет. "Оценка убитых российской армией гражданских может существенно увеличиться.На Старокрымском кладбище в течение месяца появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев – возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное.Еще около 5 тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта" , - Мариупольский горсовет.

Отмечается, что под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел.



По словам городского головы Вадима Бойченко, жертв в Мариуполе может быть более 22 тысяч.