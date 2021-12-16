Убит старший следователь по особо важным делам ГСУ СБУ

17:06 15 Июль Киев, Украина

В Киеве найден мертвым следователь по особо важным делам Службы безопасности Украины. Об этом в среду, 15 июля, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.



Отмечается, что тело сотрудника украинской спецслужбы обнаружили прохожие на улице Иорданской в Оболонском районе столицы около 02:00. Прибывшие на место происшествия полицейские выявили у трупа признаки насильственной смерти.



В частности, после предварительного осмотра эксперты зафиксировали наличие следов крови возле правого уха. Стоит отметить, что у мужчины были вывернуты карманы брюк и снята обувь. Кроме того, при нем не было обнаружено двух мобильных телефонов, которые, как стало известно позже, обычно использовал погибший.



Убитым оказался старший следователь по особо важным делам 2 отдела 1 управления предварительного расследования ГСУ СБУ, полковник Роман Закладный. Погибший занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины.

Роман Закладный должен был выйти на пенсию сегодня, 15 июля. У него осталась жена и двое детей.