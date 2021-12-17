Убил, замотал в покрывала и выбросил на мусорку: Оперативники Тернопольской области задержали преступника (ВИДЕО)

Полиция Тернопольской области получила еще 8 ноября сообщение, о том, что на мусорной свалке между селами Шибалин и Бережаны был обнаружен труп мужчины, завёрнутый в полиэтиленовые пакеты и покрывала. Об этом сообщает отдел коммуникации в Тернопольськой области.

На месте происшествия полиция обнаружила труп мужчин, умершего насильственной смертью.

После проведения судебно-медицинской экспертизы криминалистами было установлено, что мужчина 1990 года рождения умер от физических пыток: переломы челюстно-лицевой кости, многочисленная потеря крови – все это свидетельствует об умышленном убийстве.

Оперативниками было установлено, что погибший, местный житель одного из сел Тернопольской области, приехал к своей бывшей девушке и с угрозами просил ее вернуться к нему. Ее 31-летнему знакомому, местному жителю села Бережаны это не понравилось, и он решил вопрос самостоятельно. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого злоумышленник нанес удар погибшему металлическим предметом и тот скончался на месте.