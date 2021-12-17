Убил, замотал в покрывала и выбросил на мусорку: Оперативники Тернопольской области задержали преступника (ВИДЕО)

Полиция Тернопольской области получила еще 8 ноября сообщение, о том, что на мусорной свалке между селами Шибалин и Бережаны был обнаружен труп мужчины, завёрнутый в полиэтиленовые пакеты и покрывала. Об этом сообщает отдел коммуникации в Тернопольськой области.
На месте происшествия полиция обнаружила труп мужчин, умершего насильственной смертью.
После проведения судебно-медицинской экспертизы криминалистами было установлено, что мужчина 1990 года рождения умер от физических пыток: переломы челюстно-лицевой кости, многочисленная потеря крови – все это свидетельствует об умышленном убийстве.
Оперативниками было установлено, что погибший, местный житель одного из сел Тернопольской области, приехал к своей бывшей девушке и с угрозами просил ее вернуться к нему. Ее 31-летнему знакомому, местному жителю села Бережаны это не понравилось, и он решил вопрос самостоятельно. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, в ходе которого злоумышленник нанес удар погибшему металлическим предметом и тот скончался на месте.
Правоохранителями был открыто уголовное производство по ст. 115 ч.1 УК Украины.
Следственная группа смогла оперативно за несколько дней установить личность погибшего без обращения граждан (родственников и знакомых погибшего) в полицию и сообщения о пропаже мужчины. Также были выявлены причины убийства и личность подозреваемого. Было собрано достаточно улик для дальнейшего его задержания.
Злоумышленник уже ранее привлекался к Закону. Сейчас он находится под арестом без права внесения залога. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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