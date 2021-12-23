Убил и пытался сбежать из страны: полиция задержала иностранца

Сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали в международном аэропорту "Борисполь" иностранца, подозреваемого в убийстве.
Зарезав знакомого в драке, 28-летний иностранец пытался сбежать из Украины. Его вычислили и задержали за два часа после убийства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции Киева.
В полиции рассказали, что на проспекте Лесном патрульные увидели драку и вмешались. Инспекторы задержали двух участников драки. Еще один мужчина лежал на земле без признаков жизни. Он оказался мертв.
Следователи выяснили, что между знакомыми возникла драка, в ходе которой один из участников ударил другого ножом в грудь. После этого он сбежал.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Задержанному сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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