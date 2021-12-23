Убил и пытался сбежать из страны: полиция задержала иностранца

18:11 19 Апрель Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали в международном аэропорту "Борисполь" иностранца, подозреваемого в убийстве.

Зарезав знакомого в драке, 28-летний иностранец пытался сбежать из Украины. Его вычислили и задержали за два часа после убийства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Во время конфликта один из участников получил ножевое ранение грудной клетки и скончался на месте. После этого злоумышленник пытался избежать ответственности и покинуть страну, но полицейские оперативно установили его личность и задержали в терминале аэропорта Борисполь. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что на проспекте Лесном патрульные увидели драку и вмешались. Инспекторы задержали двух участников драки. Еще один мужчина лежал на земле без признаков жизни. Он оказался мертв.

Следователи выяснили, что между знакомыми возникла драка, в ходе которой один из участников ударил другого ножом в грудь. После этого он сбежал.

"Мы получили оперативную информацию о том, что злоумышленник направляется в аэропорт Борисполь и направили туда наряды полиции. В течение двух часов … мы задержали беглеца в одном из терминалов аэропорта. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Задержанному сообщили о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.



Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.