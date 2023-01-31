Убил и инсценировал ограбление: полиция задержала киевлянина, застрелившего невестку

12:09 31 января Киев, Украина

Во время застолья киевлянин застрелил невестку, чтобы избежать уголовной ответственности, он выбросил оружие, устроил в доме беспорядок и дал правоохранителям ложные показания.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Киева.

На днях в полицию позвонил по телефону мужчина и сообщил, что в его доме неизвестные убили жену. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники уголовного розыска и кинологи.



Начальник Дарницкого управления полиции Олег Гудыма рассказал, что по прибытию по указанному адресу правоохранители обнаружили в доме двух братьев и тело 35-летней женщины с огнестрельным ранением головы.

«Мы опросили родственников, осмотрели место происшествия и выяснили, что в момент инцидента заявитель находился на втором этаже дома. По словам брата заявителя, в квартиру ворвались двое мужчин и потребовали деньги. В поисках ценных вещей незнакомцы устроили беспорядок и покидая место преступления застрелили невестку. Мы начали отработку данной версии события, однако своего подтверждения оно не нашло. Как выяснилось, во время застолья киевлянин под хмельком во время демонстрации охотничьего оружия, которое было заряжено, выстрелил родственнице в голову, в результате чего она сразу умерла. С целью скрыть убийство и увести от себя подозрение, фигурант инсценировал в доме грабеж – разбросал в доме вещи и придумал детали происшествия для брата и полиции», - говорится в сообщении.

Полицейские с помощью аналитиков столичного главка также установили, что оружие фигурант выбросил в озеро. Следователи повторно опросили мужчину, в результате чего он признался, что никакого нападения неизвестных не было, а тяжкое преступление совершил именно он.