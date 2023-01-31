Убил и инсценировал ограбление: полиция задержала киевлянина, застрелившего невестку

Во время застолья киевлянин застрелил невестку, чтобы избежать уголовной ответственности, он выбросил оружие, устроил в доме беспорядок и дал правоохранителям ложные показания.
Об этом сообщает пресс-центр полиции Киева.
На днях в полицию позвонил по телефону мужчина и сообщил, что в его доме неизвестные убили жену. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники уголовного розыска и кинологи.
Начальник Дарницкого управления полиции Олег Гудыма рассказал, что по прибытию по указанному адресу правоохранители обнаружили в доме двух братьев и тело 35-летней женщины с огнестрельным ранением головы.
Начальник Дарницкого управления полиции Олег Гудыма рассказал, что по прибытию по указанному адресу правоохранители обнаружили в доме двух братьев и тело 35-летней женщины с огнестрельным ранением головы.
Полицейские с помощью аналитиков столичного главка также установили, что оружие фигурант выбросил в озеро. Следователи повторно опросили мужчину, в результате чего он признался, что никакого нападения неизвестных не было, а тяжкое преступление совершил именно он.
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