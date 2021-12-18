Убийство женщины в Днепропетровской области: полиция задержала подозреваемых

Несчастный случай произошёл 21 ноября в Днепропетровской области в Каменском районе. В местную полицию обратился мужчина 38-лет. Он сообщил, что его сожительница умерла от многочисленных телесных травм.

На месте происшествия работала следственная группа. Во время опроса местных жителей было установлено, что накануне супруги ссорились с двумя молодыми людьми (18 и 20 лет) возле магазина. Они громко выясняли отношения, однако все разошлись.

Также полиция установила, что вечером, молодчики наведались по адресу, где проживает пара, когда мужчины не было дома. Конфликт продолжили уже в отсутствии хозяина дома, в результате которого женщину сильно избили, а после скрылись с места преступления. От полученных травм женщина не выжила.

Сотрудники районного управления полиции Каменского района мене чем за сутки установили личности подозреваемых и задержали их в порядке предусмотренном ст. 208 УК Украины и сообщили им о подозрении по ч.2 ст.115 (умышленное убийство).