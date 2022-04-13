Убийство подростка в Житомирской области: полиция подозревает 15-летнюю девушку в совершении преступления

Сотрудникам полиции удалось собрать доказательства причастности 15-летней девушки к убийству 14-летнего подростка.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Утром 13 июля правоохранители получили информацию о пропаже 14-летнего жителя села Сингаив, а через несколько часов тело ребенка обнаружили в заброшенном здании рядом с населенным пунктом.
14-летний ребенок погиб от ножевых ранений в грудь и шею, в убийстве подозревается 15-летняя жительница села Щатрище.
14-летний ребенок погиб от ножевых ранений в грудь и шею, в убийстве подозревается 15-летняя жительница села Щатрище.
Начальник Нацполиции Житомирской области Юрий Олейник заявил, что подозреваемая неоднократно меняла версии трагедии, а мотивы убийства будут установлены в ходе расследования.
Более того, как утверждает Юрий Олейник, в ходе следственных действий на месте трагедии и по месту проживания подозреваемой силовики нашли доказательства причастности 15-летней девушки к убийству подростка.
Подозреваемая была задержана, ей предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Если суд докажет вину девушки, то за убийство подростка ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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