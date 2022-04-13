Убийство подростка в Житомирской области: полиция подозревает 15-летнюю девушку в совершении преступления

17:56 14 июля Киев, Украина

Сотрудникам полиции удалось собрать доказательства причастности 15-летней девушки к убийству 14-летнего подростка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.





14-летний ребенок погиб от ножевых ранений в грудь и шею, в убийстве подозревается 15-летняя жительница села Щатрище. Утром 13 июля правоохранители получили информацию о пропаже 14-летнего жителя села Сингаив, а через несколько часов тело ребенка обнаружили в заброшенном здании рядом с населенным пунктом.14-летний ребенок погиб от ножевых ранений в грудь и шею, в убийстве подозревается 15-летняя жительница села Щатрище.

"Предварительно установлено, что накануне вечером около 20:00 в заброшенном здании (где парня и нашли) они встречались и между ними возник конфликт. Все его обстоятельства пока полицейские устанавливают", — говорится в сообщении правоохранителей.

Начальник Нацполиции Житомирской области Юрий Олейник заявил, что подозреваемая неоднократно меняла версии трагедии, а мотивы убийства будут установлены в ходе расследования.



Более того, как утверждает Юрий Олейник, в ходе следственных действий на месте трагедии и по месту проживания подозреваемой силовики нашли доказательства причастности 15-летней девушки к убийству подростка.

"Начальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий и с места происшествия, и со двора подозреваемой мы изъяли доказательства причастности ее к совершению тяжкого преступления. Предварительно известно, что в последнее время у нее с погибшим юношей были неприязненные отношения. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления", — подчеркнул глава Нацполиции региона.