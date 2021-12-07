Убийство под Киевом: 15 ударов отверткой за предложение интимного характера

09:15 06 Апрель Киев, Украина

Правоохранители Киевской области получили телефонное сообщение от мужчины, который проживает в селе Круглык Обуховского района о том, что его сосед не выходит на связь. По прибытию на место вызова, полицейские обнаружили труп 41-летнего мужчины с множественными ранениями.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в регионе Андрей Небытов на своей странице в Facebook.



По его словам, в субботу, 3 апреля, в селе Круглик Обуховского района 25-летний парень нанес около 15 ударов отверткой и 5 ножевых ранений мужчине, который пригласил его для интимного массажа.



Небытов отметил, что полицейским Киевской области понадобилось меньше суток, чтобы установить и задержать злоумышленника. Он признался в содеянном и уже находится в изоляторе временного содержания.





