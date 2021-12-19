Убийство по неосторожности или преднамеренное убийство: полиция ведет следствие

11:51 15 Ноябрь Киев, Украина

Как известно, осенью открывается охотничий сезон, но по неосторожности граждан, к сожалению, встречаются случаи и со смертельным исходом.

Так, за прошедшие выходные во Львовской и Сумской областях, во время охоты погибли двое мужчин.  

Полиция Сумской области 13 ноября в Ахтырском районе зафиксировала смерть охотника, обстоятельства которой сейчас расследуются.

Примерно в 15:00 в отделение полиции сообщили, что мужчина 28-лет скончался в больнице от ранения несовместимого с жизнью. Полицией было предварительно установлено, что четверо участников выехали на охоту близ села Боромля Ахтырского района Сумской области. Один из них произвел выстрел в сторону дикой козы. На крики человека, которые раздавались после выстрела, сбежались охотники и выяснилось, что ранен один из мужчин охотничьей группы. Было сразу же вызвана скорая помощь, но пострадавший не смог пережить смертельное ранение, которое он получил на охоте, и медицинские работники констатировали смерть в больнице.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УК Украины «Убийство по неосторожности», где будут выяснять все обстоятельства смертельного происшествия.

Фото: За прошедшие выходные в двух областях Украины полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УК Украины «Убийство по неосторожности»

Еще один смертельный случай произошел во время охоты 13 ноября во Львовской области.

Львовская полиция получила сообщение около 14:00, в котором говорилось о смертельном ранении человека во время охоты в Стрыйском районе Львовской области.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники полиции, криминалисты и экстренная медицинская помощь.

Предварительно было установлено, что в охотничьем угодье недалеко от села Стильское, умер 66-летний сельский житель Стрыйского района от произведенного выстрела из карабина «Sauer100» 62-летним жителем села Новый Роздол. Выстрел охотника был направлен на дичь, но пуля попала в участок грудной клетки другому участнику охоты, в результате мужчина скончался на месте.

Полиция ведет расследование по открытому уголовному производству по ч.1 ст.119 (Убийство по неосторожности) УК Украины.

В обоих случаях санкциями предусмотрено наказание — срок лишение свободы от 3–5 лет.

Правоохранители еще раз призывают владельцев охотничьего оружия быть максимально осторожными во время охоты и неукоснительно соблюдать правила эксплуатации огнестрельного оружия.