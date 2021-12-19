Убийство по неосторожности или преднамеренное убийство: полиция ведет следствие

Как известно, осенью открывается охотничий сезон, но по неосторожности граждан, к сожалению, встречаются случаи и со смертельным исходом.

Так, за прошедшие выходные во Львовской и Сумской областях, во время охоты погибли двое мужчин.

Полиция Сумской области 13 ноября в Ахтырском районе зафиксировала смерть охотника, обстоятельства которой сейчас расследуются.

Примерно в 15:00 в отделение полиции сообщили, что мужчина 28-лет скончался в больнице от ранения несовместимого с жизнью. Полицией было предварительно установлено, что четверо участников выехали на охоту близ села Боромля Ахтырского района Сумской области. Один из них произвел выстрел в сторону дикой козы. На крики человека, которые раздавались после выстрела, сбежались охотники и выяснилось, что ранен один из мужчин охотничьей группы. Было сразу же вызвана скорая помощь, но пострадавший не смог пережить смертельное ранение, которое он получил на охоте, и медицинские работники констатировали смерть в больнице.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УК Украины «Убийство по неосторожности», где будут выяснять все обстоятельства смертельного происшествия.