Убийство по неосторожности или преднамеренное убийство: полиция ведет следствие

Как известно, осенью открывается охотничий сезон, но по неосторожности граждан, к сожалению, встречаются случаи и со смертельным исходом.
Так, за прошедшие выходные во Львовской и Сумской областях, во время охоты погибли двое мужчин.
Полиция Сумской области 13 ноября в Ахтырском районе зафиксировала смерть охотника, обстоятельства которой сейчас расследуются.
Примерно в 15:00 в отделение полиции сообщили, что мужчина 28-лет скончался в больнице от ранения несовместимого с жизнью. Полицией было предварительно установлено, что четверо участников выехали на охоту близ села Боромля Ахтырского района Сумской области. Один из них произвел выстрел в сторону дикой козы. На крики человека, которые раздавались после выстрела, сбежались охотники и выяснилось, что ранен один из мужчин охотничьей группы. Было сразу же вызвана скорая помощь, но пострадавший не смог пережить смертельное ранение, которое он получил на охоте, и медицинские работники констатировали смерть в больнице.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УК Украины «Убийство по неосторожности», где будут выяснять все обстоятельства смертельного происшествия.
Еще один смертельный случай произошел во время охоты 13 ноября во Львовской области.
Львовская полиция получила сообщение около 14:00, в котором говорилось о смертельном ранении человека во время охоты в Стрыйском районе Львовской области.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники полиции, криминалисты и экстренная медицинская помощь.
Предварительно было установлено, что в охотничьем угодье недалеко от села Стильское, умер 66-летний сельский житель Стрыйского района от произведенного выстрела из карабина «Sauer100» 62-летним жителем села Новый Роздол. Выстрел охотника был направлен на дичь, но пуля попала в участок грудной клетки другому участнику охоты, в результате мужчина скончался на месте.
Полиция ведет расследование по открытому уголовному производству по ч.1 ст.119 (Убийство по неосторожности) УК Украины.
В обоих случаях санкциями предусмотрено наказание — срок лишение свободы от 3–5 лет.
Правоохранители еще раз призывают владельцев охотничьего оружия быть максимально осторожными во время охоты и неукоснительно соблюдать правила эксплуатации огнестрельного оружия.
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